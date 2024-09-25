سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 24-9-2024

ننشر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 24-9 - 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.97 جنيه للشراء، و65.17 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 65.21 جنيه للشراء، 65.43 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.97 جنيه للشراء.

65.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.21 جنيه للشراء.

65.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

64.83 جنيه للشراء.

65.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.18 جنيه للشراء.

65.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

64.35 جنيه للشراء.

64.83 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

65.21 جنيه للشراء.

65.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.25 جنيه للشراء.

65.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

64.83 جنبه للشراء.

65.21 جنيه للبيع.

هبط اليورو بشدة أمام الدولار، الإثنين، بعد صدور بيانات نشاط الأعمال صورة قاتمة لاقتصاد منطقة اليورو وعززت الرهانات على خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وتراجعت العملة الموحدة 0.6 بالمئة إلى 1.1096 دولار، وأصبحت في طريقها إلى أكبر انخفاض خلال يوم في أكثر من ثلاثة أشهر، كما تتحرك بعيدا عن أعلى مستوى لها في 13 شهرا الذي بلغته في أواخر أغسطس بفضل الراهنات على تيسير أسرع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح أجرته ستاندرد اند بورز غلوبال أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش بوتيرة حادة وغير متوقعة خلال الشهر الجاري مع استقرار قطاع الخدمات المهيمن على أنشطة التكتل، في حين تسارع التباطؤ في قطاع التصنيع.

وأوضحت البيانات زيادة حدة التراجع الاقتصادي في ألمانيا وعودة فرنسا إلى الانكماش بعد دفعة تلقتها في أغسطس بفضل دورة الألعاب الأولمبية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.4 بالمئة إلى101.13 ليستمر فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي.