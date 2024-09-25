انهيار وشيك.. وزير إيطالي يحذر من تسريح آلاف من عمال قطاع السيارات

دق وزير الأعمال وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو ناقوس الخطر بشأن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على بيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035، قائلا إنه قد يسبب "أزمة خطيرة" للمصنعين الأوروبيين ويعرض مئات الآلاف من الوظائف للخطر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير مع صحيفة "فايننشال تايمز"، حيث دعا أورسو إلى مراجعة عاجلة للصفقة الخضراء الأوروبية، معتبراً أن الاستراتيجية الحالية "أظهرت بالفعل تناقضاتها مع انهيار سوق السيارات الكهربائية الأوروبية وانهيار سوق السيارات الكهربائية الأوروبية وأزمة شركات تصنيع السيارات”.

ووفقا للوزير، فإن أوروبا تخاطر بأن تصبح معتمدة بشكل مفرط على الصين للحصول على المواد الخام الضرورية للانتقال نحو السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن "الخطر هو أننا سننتقل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي إلى الاعتماد على المواد الخام الحيوية من الصين".

كما انتقد أورسو ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية، معلنًا أنها باهظة الثمن "للغاية" مقارنة بدخل المواطنين الأوروبيين والإيطاليين. وسيطلب الوزير من بروكسل تأجيل وتعديل الحظر بهدف السماح ببيع المركبات التي تعمل بالوقود الحيوي والوقود الاصطناعي.