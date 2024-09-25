محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس المنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة على عدد من المدارس بمدينة المنصورة؛ للتأكد من سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب، ومدرسة طه حسين الثانوية بنين بسندوب، ومدرسة ابن لقمان الإعدادية بشارع الجمهورية.



جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، والدكتور أحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية.



وأكد المحافظ، أن عودة الطلاب إلى المدارس هو السبيل الوحيد لتطوير العملية التعليمية والقضاء علي السناتر التعليمية لأن حضور الطلاب إلي المدرسة يذرع في وجودانهم أهمية التعليم وعلماء مصر تخرجوا في المدارس الحكومية.



وشدد مرزوق، على ضرورة التزام الطلاب بالحضور وارتداء الزي المدرسي الموحد والشكل الجمالي للطلاب، موجهاً لمدير المدارس بعدم السماح بدخول الطلاب غير الملتزمين بالزي المدرسي وقص الشعر.



ووجه المحافظ، بضرورة توعية الطلاب بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية وأعلامها وعلمائها، منها دار ابن لقمان وتاريخ معركة المنصورة التي انتصر فيها شعب المنصورة علي الحملة الفرنسية بالإضافة إلي أعلام الدقهلية مثل الشيخ الشعراوي وأم كلثوم وفاروق الباز ليكونوا قدوة لهم.