منطقة الشرقية الأزهرية: انعقاد دائم لتوصيل الكتب المدرسية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المنطقة الأزهرية في حالة انعقاد دائم لتوصيل الكتب المدرسية والمقاعد للطلاب بمختلف الإدارات، بالتنسيق مع إدارات المكتبات والتوريدات والحملة، وذلك في إطار حرص منطقة الشرقية الأزهرية على انتظام الدراسة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م على الوجه الأكمل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أنه تم تسليم الكتب الدراسية للمناهج العربية والشرعية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وعدد من الكتب المخصصة للمرحلة الابتدائية إلى جميع الإدارات التعليمية، وذلك لتسليمها للمعاهد والطلاب على وجه السرعة.

وأوضح رئيس أزهر الشرقية، أنه جارٍ استكمال توزيع باقي الكتب طوال شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا حرص المنطقة على توفير الاحتياجات اللازمة للمعاهد بالإدارات التعليمية كافة.