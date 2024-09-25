سفير مصر يقدم أوراق اعتماده لحاكم عام دولة بيليز

قدم سفير مصر لدى المكسيك وغير مقيم لدى دولة بيليز، عمرو عبد الوارث، أوراق اعتماده لحاكم عام دولة بيليز Froyla Tzalam.

وأشادت الحاكم العام خلال اللقاء الذى جمعها بالسفير المصري عقب اختتام مراسم تقديم أوراق الاعتماد بروابط الصداقة والاحترام التى تجمع بين مصر وبيليز وطلبت سيادتها نقل تحياتها إلى رئيس الجمهورية، معربة عن تطلعها للدفع قدماً بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

من جانبه، نقل السفير تحيات رئيس الجمهورية إلى حاكم عام بيليز، مؤكداً حرص مصر على استمرار وتعزيز التنسيق مع بيليز فى إطار المحافل الدولية متعددة الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالترشيحات الدولية والمسائل ذات الأولوية المشتركة، وعلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بصفة عامة.

والتقى السفير عمرو عبد الوارث، بوزير الخارجية والتجارة الخارجية البيليزي Francis Fonseca لتقديم صورة من أوراق الاعتماد قبيل تقديم أصولها للحاكم العام.

كما التقى خلال زيارته لدولة بيليز بكل من رئيس الوزراء ورئيسة مجلس النواب البيليزيين حيث تطرق خلال اللقاءات لسبل الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين قدماً في المجالات الحيوية المختلفة.