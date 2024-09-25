جامعة جنوب الوادي تستعين بخبرات كلية الهندسة لرفع كفاءة البنية التحتية

واصل الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، مناقشة العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والصيانة وتمهيد الطرق بالجامعة.

في اجتماع عقد بحضور الدكتور حسين محمد مغربى وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة دميانة داود يوسف المدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة بقنا.

حيث ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع تطوير البنية التحتية وعملية التجميل وإعادة التخطيط للمنطقة المحيطة بمبنى رئاسة الجامعة والمنطقة أمام كلية الإعلام وكيفية الاستفادة المثلى من المساحات الموجودة بالمنطقتين لتكون "ساحة" تجمع وأنشطة طلابية متنوعة.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بحسن استثمار الموارد المتاحة والاهتمام بالمسطحات الخضراء، كما ناقش رئيس الجامعة إمكانية عمل سور داخلي للمدن الجامعية والاستفادة من المساحات الموجودة حول المدن الجامعية، وجه سيادته بعمل أكثر من تصور للمناقشة والدراسة للعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة.

الخطة الاستراتيجية:

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، اجتماعًا بفريق مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة وذلك لاستعراض مخرجات جلسات العصف الذهني بشأن التحليل البيئي اللازم لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادى.

وفي بداية الاجتماع عرض مدير المركز ملخص ما قام به فريق إعداد الخطة الاستراتيجية من إنجاز لمهام جلسات للعصف الذهني مع المعنيين من منسوبي الجامعة خلال الشهور الماضية، وأيضا استعراض الخطوات التالية المستهدف القيام بها لإنجاز الخطة الاستراتيجية الجديدة.

وعرض رئيس الجامعة عدد من الآراء والتوجيهات بشأن مخرجات التحليل البيئي وذلك اتساقا مع رؤية التطوير للجامعة ومع خبرة سيادته في العام الأول لرئاسة الجامعة من 1 أغسطس من العام الماضي وحتى الآن، ومن قبلها خبرته خلال عمله نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومن خلال خبراته في تطوير السياسات التعليمية داخل وخارج مصر. وفي تلك التوجيهات قام فريق مركز التخطيط الاستراتيجي بتحديث نتائج التحليل البيئي اللازم لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالعديد من المرتكزات الرئيسية في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة ومنها الهوية البصرية الداخلية والخارجية الجاذبة للجامعة في كل جوانبها وتفاصيلها وتعظيم الموارد الذاتية للجامعة والحد من الهدر وتقييم دور الجامعة في المبادرات الوطنية.