الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السفير المصري في جوبا يلتقي بوزير شئون الرئاسة الجنوب سوداني الجديد

السفير معتز مصطفي
السفير معتز مصطفي عبد القادر

التقى معتز مصطفي عبد القادر، سفير مصر في جوبا "شول ماووت" وزير شئون الرئاسة الجنوب سوداني، بحضور المستشار عمرو يسري، حيث قدم السفير التهنئة للوزير الجنوبي على توليه منصبه الجديد أملاً أن تدعم مهمته الجديدة مسار العلاقات بين البلدين بالشكل المأمول.

ناقش السفير المصري مع المسؤول الجنوبي ملف العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أوضح الوزير "ماووت" على حرصه من خلال موقعه الجديد على العمل نحو مزيد من التنسيق والتشاور مع الجانب المصري ومراعاة خصوصية علاقات البلدين بما يخدم شعبيهما.

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