الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر فى الدوحة يبحث التعاون مع قطر بقطاع العمل

السفير عمرو الشربيني
السفير عمرو الشربيني

التقى السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ مع الدكتور علي بن صميخ المرى، وزير العمل القطري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وقطر في الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل وبحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في هذا القطاع، اتصالاً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على كافة المستويات.

ونوه السفير عمرو الشربيني إلى دور الجالية المصرية في قطر، وبما تمثله من جسر لتعزيز أواصر التعاون على المستويين الرسمي والشعبي في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من حركة متنامية وتبادل لزيارات كبار المسئولين لتفعيل التعاون الثنائى في مختلف المجالات.

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