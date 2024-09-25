فصل التيار الكهربائي عن المنصورة الجمعة القادمة

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن بعض المناطق بمدينة المنصورة يوم الجمعة القادم 27 سبتمبر الجاري من الساعة 6 صباحا وحتي الساعة 9 صباحا، وذلك لاجراء اعمال الصيانة اللازمة علي لوحة المختلط لتوزيع الكهرباء.



وأكد تقرير شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المنشآت والمناطق المتأثرة بفصل وانقطاع الكهرباء تشمل مبني محافظة الدقهلية وشارع المديرية وشارع المختلط ومنطقة توريل ومحطة الصرف الصحي بتوريل وشارع الاتوبيس القديم ومحطة مياه (مأخذ النيل الجديد والقديم) وميت حدر وسنترال شرق المنصورة وشارع بنك مصر وميدان المحطه والسكة القديمة.



هذا وقد تم التنسيق من خلال رئاسة حي شرق المنصورة مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة خلال المدة الزمنية المقررة من يوم الجمعة القادم علي أكمل وجه وذلك فقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وذلك لسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لانتهاء اعمال الصيانة المشار اليها وذلك لتلبية احتياجات المواطنين .



وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل وانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها..