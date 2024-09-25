إصابة مبابي.. تفاصيل وموقفه من ديربي مدريد

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء عن خبر مقلق لمشجعي ريال مدريد بشأن إصابة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي وموقفه من المشاركة في مباراة الديربي المرتقبة.

حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على ديبورتيفو ألافيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الميرنجي أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي غادر المباراة وهو يعاني من عدم الراحة في فخذه الأيسر. ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى خطورة إصابته.

تشير التوقعات إلى أن هناك إمكانية لعودة مبابي إلى التدريبات قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، المقرر إقامته يوم 29 سبتمبر الجاري. ومع ذلك، لن يتدرب اللاعب مع الفريق اليوم كإجراء احترازي حتى تظهر نتائج الفحوصات الطبية.

سيتابع جمهور ريال مدريد موقف مبابي عن كثب في الأيام القادمة لتحديد مدى قدرته على المشاركة في المباراة المهمة.

