أبو الغيط يدعو لإصلاح مجلس الأمن ودعم القضايا العربية

في سلسلة من اللقاءات المهمة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليعكس معطيات العصر الحالي، مشددًا على أهمية التعددية والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

كما التقى أبو الغيط برئيس المجلس الرئاسي الليبي ووزيرة خارجية سلوفينيا، حيث ناقشوا القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

إصلاح مجلس الأمن

خلال قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك، شدد أبو الغيط، على أن مجلس الأمن، بشكله الحالي، لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات المجتمع الدولي وأن الإصلاح الفوري والشفاف بات ملحًا لاستعادة الثقة.

وأكد أبو الغيط في كلمته أن القضايا العالمية الحالية مترابطة وتتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا. وأشار إلى أن مجلس الأمن بشكله الحالي لا يعكس حقائق العصر ولا يخدم أهداف العمل المتعدد الأطراف بفعالية، مستشهدًا بعدم قدرة المجلس على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار أبو الغيط إلى التحديات المتزايدة التي تواجه العالم، مثل التغير المناخي والفجوة الاقتصادية بين الدول، مؤكدًا أهمية العمل المشترك وصيانة التعددية.

كما تناول الأزمات المستمرة في المنطقة، مبرزًا كيف أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولّد إحباطًا عميقًا في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ قرارات فعّالة.

دعم ليبيا وفلسطين

في سياق متصل، التقى أبو الغيط برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، حيث ناقشا التطورات السياسية والاقتصادية في ليبيا. أكد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بدعم ليبيا في استعادة الاستقرار وتعزيز وحدة البلاد، داعيًا إلى استئناف الحوار السياسي برعاية الجامعة.

كما أثنى على المواقف الليبية الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل التوترات الأخيرة في المنطقة.

وفي نفس اليوم، التقى أبو الغيط أيضًا بنائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، حيث هنأها برئاسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر. ناقش الطرفان القضايا العربية المطروحة على المجلس، وأعرب عن أمله في أن تلعب سلوفينيا دورًا داعمًا للقضايا العربية خلال فترة رئاستها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون لدعم القضية الفلسطينية.

وتظهر هذه اللقاءات المشتركة في قمة المستقبل التزام الجامعة العربية بتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.