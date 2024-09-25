القبض على 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في باب الشعرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

تم إستهداف العقار المُشار إليه وتم ضبط (6 أشخاص "إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول")حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وعُثر على(حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 10 متر) وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

في سياق مغاير، لقى شخص مصرعه، وأصيب ٨ أشخاص آخرين، اليوم الأربعاء، بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم نتيجة لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية الدير الشرقي.

وأسفر الحادث عن مصرع، نجاة حبشي عبد السيد،51 عاما، وإصابة كل من، يسرا مصطفى محمد 26 عاما، عيده عويس رشيدى 40 عاما، نجلاء عبدالغني عبدالمطلب 33 عاما، وسلوى عبدالوهاب خليل 47 عاما، شروق حمدى محمد 19 عاما، دعاء ناصر فؤاد 19 عاما، و منتصر عبدالوهاب محمد 33 عاما، وجودى احمد عبدالناصر 4 أعوام.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.