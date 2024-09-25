تضامن المنيا توزع وجبات ساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا

تواصل مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا، برئاسة ياسر بخيت وكيل الوزارة ، دعمها للأسر الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية.

وأعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تنفيذ أنشطة تطوعية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وذلك بالتعاون بين مديرية التضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى ، بهدف المشاركة المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع 300 وجبة غذائية متكاملة في قرية بني عبيد بمركز أبو قرقاص، وإنهاء مديونيات ثلاث حالات غارمات مع تسوية مديونيات ثماني حالات أخرى.

وأوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، أنه بالتعاون مع المديريات الأخرى تم توفير علاج شهري لحالتين مرضيتين ، خارج إطار التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة ، وشملت المبادرة أيضًا توزيع حقائب مدرسية للأطفال الأيتام ، وشنط غذائية في قرى النويرات والمطاهرة ، بالإضافة ، إلى ذلك، أقيمت أنشطة ترفيهية للأطفال في قصر الثقافة، وتم توزيع هدايا في إطار جهود المجتمع المدني ، لتحسين جودة حياة المواطنين ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.