رئيس أزهر سوهاج ومدير عام مكتب رئيس قطاع المعاهد يتفقدان العملية التعليمية

تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 سبتمبر الجاري، سير العملية التعليمية بمعاهد سوهاج الأزهرية، يرافقه الدكتور محمد كامل، مدير عام مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث قاما بالمرور على مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي التابع لإدارة سوهاج الأزهرية.

وخلال جولته التفقدية حضر رئيس المنطقة ومرافقوه طابور الصباح بمعهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي ثم قاموا بالمرور على الفصول الدراسية وحجرات المعاهد والمعامل وفناء المعهد، والاطمئنان على نظافة المعاهد ومتابعة شرح المعلمين داخل الفصول الدراسية ، وقام فضيلته بمناقشة الطالبات في المقرر الدراسي، وذلك بحضور الأستاذ أحمد شومان، مدير التعليم الابتدائي والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.

جدير بالذكر أن الدراسة قد انطلقت بمعاهد سوهاج الأزهرية الأسبوع الجاري وسط فرحة وبهجة من الطلاب بالعام الدراسي الجديد، ومتابعات ميدانية مستمرة من قيادات المنطقة الأزهرية.