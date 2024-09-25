العثور على جثة وإصابة سيدة فى حادثين منفصلين بقنا

عثرت الأجهزة الأمن بقنا، الأربعاء، على جثة لص مجهول الهوية تعرض لصعق كهربائى لحظة محاولته سرقة الأسلاك الكهربائية، بقرية المقربية أسفل كوبري الشهيد باسم فكري، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية أسفل كوبري الشهيد باسم فكري مركز قوص.

و بالفحص تبين العثور على جثة شاب في العشرينيات من عمره مجهول الهوية، بها صعق كهربائي خلال سرقة الأسلاك أسفل كوبري الشهيد باسم فكري مركز قوص.

تم التحفظ على الجثة وجرى نقلها لمشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى صعيدا اخر أصيبت سيدة، اليوم الأربعاء، عقب سقوطها من أعلى الرصيف خلال توقف القطار، بمحطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى مرفق هيئة الإسعاف بقنا، إخطارًا يفيد بإصابة سيدة إثر سقوطها من أعلى الرصيف خلال توقف القطار في محطة سكة حديد نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين إصابة ه.ع، تبلغ من العمر ٤٩ عام، بها كسر مضاعف بعظام الساق اليمنى، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.