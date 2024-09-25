الدم بقى ميه.. عامل يحاول إنهاء حياة شقيقته بأخميم

أصيبت فتاة في السابعة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليها شقيقها عامل في التاسعة عشرة من عمره بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابتها بسبب مشادة كلامية بينهما، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بحوزته ونقل المصابة لمستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "رحمة . م . ز . ش" 17 سنة لا تعمل مصابة بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقلها لمستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج، وطرف ثان شقيقها "مصطفى . م . ز . ش" 19 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية .

وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزته "سكين" وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني بإحداث إصابة الأولى على إثر مشادة كلامية بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على جانب الطريق نتج عنه مستقل السيارة عامل يبلغ من العمر 42 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه وإصابة قائد السيارة في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة قسم قسم ثان سوهاج بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز أخميم يفيد بورود بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي بدائرة ابمركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "حسن . ع . ي . ا" 45 سنة سائق يقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة "مسعد . م . م . ا" 42 سنة عامل ومقيم دائرة مركز المنشاه وإصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى أخميم المركزي وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .