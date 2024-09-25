رئيس هيئة سلامة الغذاء يشارك في قمة الهيئات التنظيمة العالمية للأغذية بالهند

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في فعاليات قمة الهيئات التنظيمية العالمية للأغذية 2024 والتي أقيمت في دولة الهند (GFRS 2024) في الفترة من 20 - 21 سبتمبر الجاري، حيث تٌعد هذه القمة النسخة الثانية من قمة GFRS بعد افتتاحها الأول في عام 2023، والتي تم تنظيمها كحدث مشترك لقمة مجموعة العشرين، كما أقيم إلى جانب هذا الحدث انطلاق فعاليات World Food India 2024.

وقد وفرت هذه القمة منصة متميزة للهيئات التنظيمية للأغذية من مختلف الدول لتبادل المعلومات حول متطلبات تنظيم وسلامة المنتجات الغذائية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الدول في مجال معايير سلامة الأغذية.

وتواجدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في هذا الحدث من خلال مشاركة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة في جلسة التغليف المستدام للأغذية والتي كانت بعنوان (السياسة والابتكار والامتثال)، والتي تضمنت أهمية استخدام مواد متجددة قابلة لإعادة التدوير وللتحلل البيولوجي، وقابلة أيضًا للتحويل إلى سماد.

كما تضمنت الجلسة النقاشية أهمية وضع التشريعات المتعلقة بالتغليف الملائم مع التركيز بشكل كبير على التغليف البلاستيكي من خلال وضع لوائح صارمة تفرض تقليل المواد غير القابلة للتحلل البيولوجي وتعزيز استخدام البدائل المتجددة والقابلة لإعادة التدوير وللتحلل.

وتضمنت أيضًا تثقيف المستهلكين حول فوائد التغليف المستدام وتشجيعهم على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة.