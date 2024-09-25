اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب 2024

تنطلق اليوم الأربعاء، في تمام الثانية ظهرا ، فعاليات معرض سيتي سكيب في نسخته الثالثة عشرة.

يمثل المعرض أكبر حدث عقاري إقليمي ، إذ يسهم في رسم مستقبل خريطة العقارات في مصر ويستمر من اليوم وحتى السبت 28 سبتمبر ، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة (EIEC).

ويأتي المعرض تتويجا لجهود القطاع العقاري ، قاطرة الأمل و التنمية الاقتصادية ، في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و "سيتي سكيب" هو أحد أشهر الفعاليات العقارية الرائدة إقليمياً، إذ يُقام في عدة بلدان بالشرق الأوسط أهمها مصر ، وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية.

ويوفر المعرض فرصا للتواصل مع أكثر من 80 مطورًا عقاريًا، بالإضافة إلى الاطلاع على أكثر من 1000 مشروع عقاري متميز، بحضور 20ـ 40 ألف زائر من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين وصناع القرار والمشترين .





ورغم أحاديث البعض عن مخاوف الفقاعة العقارية، لايزال مستقبل القطاع العقاري في مصر واعدا، خصوصا مع دعم الدولة للقطاع عبر المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والبنية التحتية الضخمة التي تنفذها الدولة في كل المواقع.

