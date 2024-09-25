محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع الرشاح

قام المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مختار حسن مختار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، جولة تفقدية بشارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة؛ لبحث بإنشاء طريق بديل لطريق ترعة الإسماعيلية لربطة بطريق محور الفريق العصار بطول 2 كيلو متر بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لتسهيل الحركه المروريه للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظه واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف علي حي شرق شبرا الخيمة.



ووجه المحافظ المهندس ياسر مرعي مدير مركز ومعلومات الشبكات الأرضية، بعمل رفع مساحي للطريق مع رفع حد التنظيم للبدء في أعمال التطوير والرصف، لتكون طريق جديد لمواطني شبرا الخيمة سيسهم في أن يكون طريق بديل لطريق ترعه الاسماعيلية بمسطرد، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبري.



ومن الجدير بالذكر أن تم عمل حملة إزالات خلال اليومين الماضين عن رفــع عدد 310 طـن مخلفات وتحرير محاضر مخالفة حيث تم إزالة عدد 35 إزاله فورية وإزالة 17 تنده، وعدد 35بائع وعدد 10 حالات غرزة شاى غير مرخصة وعدد 15 إشغال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.