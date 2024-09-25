عاجل | حزب الله يعلن استهداف مقر الموساد بتل أبيب بصاروخ باليستي

أعلن حزب الله، استهداف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1"، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح حزب الله، أن مقر الموساد المستهدف في تل أبيب هو المسؤول عن اغتيال ‏كوادر الحزب وتفجير أجهزة البيجر واللاسلكي.

تحدثت مراسلة "سكاي نيوز عربية" من جنوبي لبنان، عن أن الغارات في الليلة الماضية استهدفت البقاع الغربي وكانت عنيفة بشكل كبير، مؤكدة أن الغارات استمرت طيلة ساعات الليلة، كما وصلت الغارات الإسرائيلية إلى الطريق الساحلي شمال صيدا، وهو الطريق الذي يؤدي إلى بيروت وتشكله العائلات اللبنانية للنزوح من الجنوب إلى العمق اللبناني.

وكشف "حزب الله" اللبناني فجر يوم الأربعاء عن استهداف قاعدة ‏إيلانيا شمال إسرائيل بصلية من صواريخ "فادي 1"، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقال "حزب الله" في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر الأربعاء قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.

وتتبع "قاعدة إيلانيا" الإسرائيلية لـ"فرقة الاحتياط 146" الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر مقطع فيديو يوضح مميزات صاروخ "فادي-1" الذي دخل الحرب مع إسرائيل.

وأدخل "حزب الله" اللبناني صواريخ جديدة في المواجهة مع إسرائيل من بينها "فادي-1" و"فادي-2" ضمن رده الأولى على اغتيال ثلة من قادته العسكريين البارزين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين

وأوضح "حزب الله" أن صاروخ "فادي-1" يتميز بـ"رأس متفجر 83 كلغ، وعيار الصاروخ 220 ملم، وطول الصاروخ 6 أمتار، والمدى 70 كلم".