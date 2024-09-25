الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع مُدير عام منظمة اليونسكو

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم 24 سبتمبر بالسيدة "أودري أزولاي" مدير عام منظمة اليونسكو على هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحد بنيويورك.

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أشادوزير الخارجية بالتعاون المُتميز بين مصر واليونسكو في مجال حماية التراث، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيه، وتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية واستردادها، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة الفنية لليونسكو.

كما أكد وزير الخارجية أهمية دعم المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة العربية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مجالات عمل اليونسكو في المنطقة.

من ناحية أخري، أشاد وزير الخارجية بالتعاون بين مصر واليونسكو اتصالا بمبادرة التكيف المائي AWARe الصادرة عن رئاسة مؤتمر شرم الشيخ COP27، ودعا للعمل المشترك لتسريع الخطوات التنفيذية للمبادرة.
 

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