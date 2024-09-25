طقس حار وإرتفاع نسبة الرطوبة بالبحيرة اليوم الأربعاء

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، طقس حار طوال ساعات النهار، خاصة في الظهيرة، معتدل ليلا على جميع مراكز المحافظة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 19 درجة مئوية، بينما إرتفعت نسبة الرطوبة لتصل إلى نسبة 49% ، مع غياب السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم ، ورياح خفيفة إلى متوسطة تتراوح سرعتها مابين 23إلي 24كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة بمختلف أنحاء مدن وقرى المحافظة ، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء على الطرق الرئيسية والسريعة ، التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل طريق الإسكندرية /القاهرة الزراعي و ونظيره الصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقري المحافظة

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من حالة الطقس على كافة الأنحاء، ،كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من إرتفاع درجات الحرارة المتوقعة في فترة الظهيرة خلال الٰأيام القادمة، ووجهوا بعدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة القصوى خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرا حتى الخامسة عصرا.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع إرتفاع درجات الحرارة، مثل إرتداء الملابس القطنية وشرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس خلال هذه الموجة الحارة، مع تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية الصباحية.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتهدئة السرعة وتشغيل الكشافات صباحا حفاظا على أرواح الماره والركاب.