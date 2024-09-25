أميرة بتعقب|فستان يارا البهنساوي يضعها في موقف محرج .. ما علاقة كيت ميدلتون ؟

لقت البلوجر يارا البهنساوي هجوم حاد من معجبيها بعد حفل زفافها الذي أقيم أمس في أحد الفنادق الكبرى بالعين السخنة وذلك بسبب فستانها الذي خيب آمال الكثيرون.

وتسبب فستان العروس في اثارة جدا واسع بين رواد السوشيال ميديا وخاصة لأن هذا الحفل أقيم بعد عقد قرانهما بما يقرب من عامين وظلت خلال تلك الفترة تتحدث عن فستان أحلامها وتخطيطها له وكيف تريد أن يبدو حتى رسم متابعيها فستان خيالي في مخيلتهم وهو ما حدث عكسه من وجهة نظرهم.

فتوالت التعليقات على فستانها على جميع منصات السوشيال ميديا حتى أن مصممه الشهير "سامو هجرس "أغلق خاصية التعليقات على مقطع الفيديو الذي يستعرض من خلاله تفاصيل الفستان.

لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع



ولكن على ما يبدو أن اختيار العروس كان مقتبسا من اختيار الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطاني في زفافها، ولكن بإضافة تعديلات بسيطة تنم عن ذوقها الخاص.

وانهالت التعليقات منذ انتشار الصورتين معا تحت كابشن " حاسه انه unpopular opinion بس اعتقد انها قاصدة الديزاين دة عشان تطلع اميرة كدا".



وكانت أبرزهم:"ده الفرق بين الاوردر في الصورة ولما نستلمه " ،"الفكرة الفستان رويال اوى على فرح على البحر"، "الفرق في المقاس بس والعروسة حلوة وأحلى من الأميرة " ،"هو نفس الديزاين بش شكله عليها عادي مش اميرات خالص"،"مين دي ال طالعه اميره دي اميره بتعقب" ،"علفكرة هو لذيذ".

أغرب فيرست لوك في مصر



ولم يكن الفستان فقط محل انتقادات الجمهور فكان طريقة الفيرست اللوك هي الأخرى محل انتقاد حيث فاجئت العروس يارا زوجها أنتيكا بهدية غير متوقعة أثناء تلك اللحظة واستبدلت بوكيه الورد الذي تحمله كل عروس ببلايستيشن.

وشارك المصور الشهير انتيكا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام يوثق من خلاله هذه اللحظة معلقًا عليه قائلا:"مش مصدق ده أحلى فيرست لوك في حياتي".

وتوالت التعليقات على الفيديو وكان أبرزها:"ليه طيب ليه لا وقته ولا مكانه خالص"، "هي ليه دايما بتقدم أكتر بجد انا متضايقة والله بس هي عسل" ،"هو ليه الاوفر ده لسه دايما انتي اللي بتقدمي كتير كدة يابنتي انتي بنت يعني ملكة وده يومك افهمي"،"يارا في العطاء لانتيكا معندهاش يماا ارحميني"، "جيبالو بلايستيشن يا يارا عشان يبطل يلعب بمشاعرك ولا ايه" ،"هو حلو انك تفاجئيه وكل حاجة بس الأحسن انك تحطيه في بيتكم مش في الفيرست لوك ".