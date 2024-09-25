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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حكم سابق يعلق على طاقم تحكيم مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي

أثار إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم تحكيم مواجهة السوبر القاري بين الأهلي والزمالك، جدلًا كبيرًا، بعدما تم اختيار أحد الحكام الليبيين لإدارة اللقاء.

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وقال أيمن دجيش الحكم الدولي السابق أن معتز الشلماني حكم مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي، يمتلك الشخصية التي تؤهله لقيادة المباراة بنجاح.

وقال دجيش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "معتز الشلماني من الحكام الكبار في أفريقيا .. ويمتلك الخبرات اللازمة لتولي إدارة القمة".
وتابع: "يتبقى للشلماني التوفيق في قراراته داخل المباراة .. وهى مباراة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأفريقي ولن يكون اختياره إلا بدراسة".

وأتم: " والد معتز الشلماني كان من الحكام الكبار في أفريقيا واكتسب الخبرات اللازمة.. عامل السن للحكم ليس مؤثر .. وقادر على قيادة المباراة بنجاح".

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