أحمد أبو مسلم: أتوقع فوز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق أن فرصة النادي الأهلي كبيرة في الفوز بمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" كفة النادي الأهلي هي الأرجح في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك وأتوقع أن يفوز الأهلي بهدف نظيف وانتهاء المباراة في الوقت الأصلي"



وتابع:" الأهلي لديه أكثر من لاعب جاهز في كل الخطوط ولديه الأفضلية الفنية في مواجهة الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي ".

ويتطلع عشاق كرة القدم العربية والعالمية إلى متابعة واحدة من أضخم المواجهات الكروية على مستوى القارة الإفريقية، حيث يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.



تأتي هذه المباراة لتعيد إشعال المنافسة بين الفريقين، اللذين يجتمعان للمرة الثانية في هذه المسابقة بعد لقاءهما التاريخي في نهائي عام 1994.

موعد المباراة

تُقام المباراة المنتظرة بين الأهلي والزمالك على أرضية استاد "المملكة أرينا" في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. الزمالك يشارك في هذه البطولة بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان، بينما يدخل الأهلي النهائي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات "MBC مصر" عن نقل المباراة مباشرة عبر قناتيها "MBC مصر 1" و"MBC مصر 2". كما ستبث قناة "Bein Sports" المباراة عبر شاشتها إلى جانب قناة "أبوظبي الرياضية". ومن المتوقع أن يتم بث المباراة بتقنيات متقدمة، حيث أوضحت "MBC مصر" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه سيتم استخدام 26 كاميرا من أحدث الأنواع، بالإضافة إلى 4 كاميرات طائرة لضمان تغطية شاملة لأجواء المباراة والجماهير.

التحكيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن تعيين الليبي معتز إبراهيم لقيادة طاقم التحكيم الذي سيشرف على هذه المواجهة الحاسمة بين الغريمين التقليديين.

مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ليست مجرد لقاء رياضي، بل هي مناسبة كروية تعيد ذكريات المنافسات الحادة وتعد بأن تكون مليئة بالإثارة.