الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: حملنا إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الجامعة العربية حملّت إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان، وذلك حسب تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: "نقوم بتحركات لمنع التصعيد في لبنان والمنطقة"، مشيرا إلى أن الجميع يسعى لتسليح إسرائيل.

وتابع مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: "نتحرك باسرع الطرق الممكنة لمنع التصعيد في لبنان"، مردفا: "كلمة بايدن لرئيس على وشك أن يتقاعد ولا يوجد فيها تغير جذري".

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