مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: حملنا إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان
قال مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الجامعة العربية حملّت إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان، وذلك حسب تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: "نقوم بتحركات لمنع التصعيد في لبنان والمنطقة"، مشيرا إلى أن الجميع يسعى لتسليح إسرائيل.
وتابع مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: "نتحرك باسرع الطرق الممكنة لمنع التصعيد في لبنان"، مردفا: "كلمة بايدن لرئيس على وشك أن يتقاعد ولا يوجد فيها تغير جذري".