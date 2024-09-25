رسالة أحمد سالم لجماهير الزمالك قبل السوبر الإفريقي

وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة هامة لجماهير القلعة البيضاء قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي.



وكان الزمالك قد وصل المملكة العربية السعودية للاستعداد بقوة للموقعة المرتقبة أمام الأهلي، والتي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم الإفريقية والعربية بأن تتسم بالقوة والندية والإثارة.

وتحدث أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أقول لجمهور الزمالك نؤجل أي انتقادات أو وجهة نظر فنية".

وتابع: "لابد من دعم الفريق في السوبر الإفريقي أمام الأهلي خلال هذه الفترة".

الجدير بالذكر أن الزمالك قد نجح في التتويج بالسوبر الإفريقي الأول في تاريخه على حساب الأهلي في المواجهة الأخيرة بين الفريقين في المناسبة ذاتها.