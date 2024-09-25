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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رسالة أحمد سالم لجماهير الزمالك قبل السوبر الإفريقي

أحمد سالم
أحمد سالم

وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة هامة لجماهير القلعة البيضاء قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي.

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أمير هشام: الأهلي استخرج تأشيرات السعودية لجميع القائمة استعدادًا للسوبر الإفريقي


وكان الزمالك قد وصل المملكة العربية السعودية للاستعداد بقوة للموقعة المرتقبة أمام الأهلي، والتي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم الإفريقية والعربية بأن تتسم بالقوة والندية والإثارة.
وتحدث أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أقول لجمهور الزمالك نؤجل أي انتقادات أو وجهة نظر فنية".
وتابع: "لابد من دعم الفريق في السوبر الإفريقي أمام الأهلي خلال هذه الفترة".
الجدير بالذكر أن الزمالك قد نجح في التتويج بالسوبر الإفريقي الأول في تاريخه على حساب الأهلي في المواجهة الأخيرة بين الفريقين في المناسبة ذاتها.

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