هند صبري اتجوزت تاني .. ما علاقة مسلسل البحث عن علا بالقصة؟

ينتظر الجمهور موعد انطلاق مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني، بطولة النجمة هند صبري، والمقرر يعرض يوم 26 سبتمبر الجاري عبر منصة إلكترونية شهيرة .

روجت هند صبري لمسلسل البحث عن علا، إذ نشرت مقطع فيديو من الجزء الثاني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، علقت قائلة: «عُلا عبد الصبور اتجوزت تاني، موعدنا الخميس مع الموسم الثاني من البحث عن علا».

هند صبري

مسلسل البحث عن علا 2

الموسم الثاني من «البحث عن علا» استقصاء عميق عن العائلة والحب والقوة الثابتة التي لا تلين أمام مصاعب الحياة غير المتوقعة، والتي تحمل في طياتها نِعَمًا خفية، ويتتبع هذا الموسم، رحلة «علا» في محاولتها لتفهّم طبيعة تعقيدات الحياة بكل مرونة وإقدام. ففي ظل تأرجح عملها على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك، لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحوّلات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه «كريم»، الذي يؤدي دوره ظافر العابدين، لمنح الحب فرصة أخرى.

قصة مسلسل "البحث عن علا"

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز"، ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

وقدمت حلقات "البحث عن علا" شخصية المرأة التي تحاول الموزانة بين حياتها الزوجية والأمومة وبين نجاحها المهني والتضحيات التي تقدمها لتحقيق ذلك التوازن، بجانب المحافظة على الجانب الاجتماعي بين أهلها وأصدقاءها..فهل تتمكّن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة".

أبطال مسلسل البحث عن علا

المسلسل من بطولة هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا.

تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر من أوضاع الزواج، إذ تجسد علا التي تعمل في إحدى المراكز الطبية ووصلت إلى سن الزواج وتبحث عن رجل مناسب، لتلتقي كل حلقة بظروف رجل مختلفة عن الآخر وكيف يتم اسقباله منها ومن أهلها.