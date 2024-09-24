بتوصية من كولر.. الأهلي يرفض إعارة مخلوف وأبوالخير

قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي رفض إعارة الثنائي الشاب مصطفى مخلوف حارس المرمى ومصطفى أبو الخير متوسط الميدان خلال الساعات الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أبو الخير تلقى عروض من غزل المحلة وحرس الحدود وتم رفضهم".

واضاف:" مصطفى مخلوف تم التواصل مع الأهلي عن طريق وكيله للإستفسار عن موقف النادي من إعارة مخلوف وأكد أن في أكثر من عرض للاعب".

واختتم الغندور:" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت رحيل الثنائي بعد توصية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بإستمرارهم".