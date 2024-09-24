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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بتوصية من كولر.. الأهلي يرفض إعارة مخلوف وأبوالخير

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي رفض إعارة الثنائي الشاب مصطفى مخلوف حارس المرمى ومصطفى أبو الخير متوسط الميدان خلال الساعات الماضية.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أبو الخير تلقى عروض من غزل المحلة وحرس الحدود وتم رفضهم".

واضاف:" مصطفى مخلوف تم التواصل مع الأهلي عن طريق وكيله للإستفسار عن موقف النادي من إعارة مخلوف وأكد أن في أكثر من عرض للاعب".

واختتم الغندور:" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت رحيل الثنائي بعد توصية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بإستمرارهم".

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