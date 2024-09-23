كولر يفاضل بين يوسف وداري قبل السوبر.. والساعي خارج القائمة

يحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على راحة من تدريبات اليوم الاثنين، بعد أن خاض الفريق مرانه أمس بدون راحة وفقا للبرنامج المحدد مسبقا استعداد السوبر الافريقي.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء بالتتش، على أن يخوض مرانه الاخير صباح الأربعاء القادم قبل سفر البعثة الى السعودية في رحلة خاصة تحت رئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي.

ويفاضل المدرب السويسري بين ثنائي الدفاع الجدد يوسف أيمن والمغربي اشرف داري العائد من الإصابة في الكاحل، لاختبار أحدهما للانضمام إلى قائمة مباراة السوبر الافريقي التي تضم 20 لاعبا فقط.

واستقر الجهاز الفني على استبعاد الوافد الجديد عمر الساعي لاعب الوسط من قائمة السوبر الافريقي، والاعتماد على العناصر التي كانت في قائمة مواجهة جورماهيا الأخيرة.



