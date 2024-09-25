مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الجميع يسعى لتسليح إسرائيل

قال مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبدالفتاح، :"حملنا إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان"، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

تصعيد إسرائيل في المنطقة

وشدد مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، على أنهم يقومون بتحركات لمنع التصعيد في لبنان والمنطقة، موضحًا أن الجميع يسعى لتسليح إسرائيل، متابعًا: “نتحرك باسرع الطرق الممكنة لمنع التصعيد في لبنان”.

وعلق على كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: “كلمة لرئيس على وشك أن يتقاعد ولا يوجد فيها تغير جذري”.