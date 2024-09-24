محرر الفيديو Google Photos يحصل على الذكاء الاصطناعي

أضافت Google بعض الميزات والتحديثات الجديدة إلى محرر الفيديو في Google Photos لمستخدمي Android وiOS، وفقًا لصفحة دعم التطبيق.

يجلب أكبر تحديث "إعدادات فيديو مسبقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي" الجديدة إلى كلا الإصدارين من التطبيق.

تعمل هذه الإعدادات المسبقة الجديدة تلقائيًا على تقليم طول مقاطع الفيديو وضبط الإضاءة وتغيير السرعة وتطبيق تأثيرات جديدة ببضع نقرات فقط.

تسمح بعض التأثيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتتبع الحركة والتكبير التلقائي والحركة البطيئة.

توجد علامة التبويب "الإعدادات المسبقة" الجديدة أسفل الجدول الزمني للفيديو.

هذه ليست أول ميزة ذكاء اصطناعي تُضاف إلى تطبيق Google Photos. في مايو الماضي، أضافت Google ميزة "Ask Photos"، وهي روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي مدعوم من Gemini والذي سمح بإجراء عمليات بحث عن الصور بشكل أكثر تفصيلاً وتفاعلية لمستخدمي الولايات المتحدة.

كما قامت Google بتعديل وإضافة بعض الميزات الخاصة بنظام Android. لقد حسنت أداة التقليم الجديدة عناصر التحكم للحصول على قطع أكثر دقة. هناك أيضًا ميزة "التحسين التلقائي" الجديدة التي يمكنها تحسين الألوان وتثبيت مقاطع الفيديو تلقائيًا، وأداة "السرعة" الجديدة التي يمكنها تسريع أو إبطاء الحركة.

تبدأ الميزات الجديدة في الظهور اليوم.