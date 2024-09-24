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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أحمد سليمان: "السعودية بلدنا الثاني"

الزمالك
الزمالك

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال، والتي تأتي ضمن الاستعدادات للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي.

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وتحدث أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "المملكة العربية السعودية هي بلدنا الثاني، ورحبنا على الفور بخوض السوبر في الرياض".
وتابع: "مباراة القمة دايماً ملهاش أي مقياس ولا توقعات، أتمنى الفوز على الأهلي للمرة الثانية على التوالي في السوبر الإفريقي وتحقيق لقب جديد".
وأكمل: "جمهور الزمالك يقف بجانبنا في جميع الأوقات وفي كل الأماكن ودايماً هما أهم داعم للنادي".

يذكر أن الأهلي نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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