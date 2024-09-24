دبلوماسي أمريكي: واشنطن تكثف مساعيها الدبلوماسية لتطويق أزمة الشرق الأوسط

أكد نائب المندوبة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير روبرت وود، أن بلاده تكثف مساعيها الدبلوماسية لتطويق الأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وود في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء "إن الإدارة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها لوقف التصعيد المستمر في المنطقة والتوصل إلى حل دبلوماسي بشكل عاجل".

وكان مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تدعم التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.. لافتا إلى أن واشنطن لديها أفكار ملموسة لمنع اندلاع حرب أوسع في المنطقة.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كانت قد أعلنت أمس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط استجابة للارتفاع الحاد في وتيرة العنف المحتدم بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان، ما يزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة.

الأمم المتحدة تبدي قلقها لإغلاق إسرائيل مكتب قناة الجزيرة في رام الله

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" عن القلق البالغ بشأن إغلاق القوات الإسرائيلية لمكتب قناة الجزيرة الإخبارية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك": "هذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها السلطات الإسرائيلية مكاتب للجزيرة وقد فعلوا ذلك في القدس أيضا مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار الصورة الأكبر بشأن الحد من التغطية الإعلامية لما يجري في المنطقة، بما في ذلك غزة".

وأكد دعم الأمم المتحدة القوي لحرية الصحافة، مشددا على الحاجة لعين وأذن الإعلام، وخاصة في مناطق الصراع، لمعرفة ما يحدث، قائلا "إذا غابت التغطية الإعلامية، فإن معاناة الناس تُنسى".

وكانت قوة مدججة بالسلاح من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر (الأحد) مكتب قناة الجزيرة في رام الله وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يوما دون توضيح الأسباب.