مانشستر سيتي يضرب واتفورد بثنائية في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من المباراة القوية التي تحمع فريق واتفورد و نظيره فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في مباراة يسعى فيها الفريق الضيف لتحقيق الفوز وإقصاء السيتي من البطولة ومواصلة مشواره.

ويستضيف ملعب “الاتحاد” معقل فريق السيتي، أحداث مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في لقاء ضمن كأس الرابطة، والذي ينتظره ملايين من عشاق مانشستر سيتي.

وانتهي الشوط الاول بتقدم كتيبة جوارديولا بعدما تمك الدولي البلجيكي جيرمي دوكو من تسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في شباك فريق واتفورد في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، بعد عرضية متقنة من الدولي الإنجليزي جاك جيريليتش.

ثم تمكن المهاجم البرتغالي ماتيوس نونيس من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق ماشستر سيتي في شباك ضيفه واتفورد، وجاجء الهدف في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من ريكو لويس.

