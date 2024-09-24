Pokémon Sleep يدعم الساعات الذكية لتتبع أكثر دقة

لقد استغرق الأمر بعض الوقت بالتأكيد، ولكن تطبيق Pokémon Sleep يقدم الآن دعمًا للساعات الذكية لتتبع النوم.

هذه أخبار رائعة لأن الهواتف الذكية جيدة في العديد من الأشياء، ولكن تتبع النوم من أسفل الوسادة ليس أحدها حقًا. يجب أن يؤدي استخدام الساعة الذكية إلى تتبع أكثر دقة، مما سيجعل سنورلاكس وأصدقائه سعداء.

يعمل التطبيق مع جميع طرز الساعات الذكية الرئيسية، بما في ذلك Apple Watch وGalaxy Watch وPixel Watch. كما أنه يتكامل مع أجهزة Fitbit معينة. تتم مزامنة بيانات النوم مع Apple Health وتطبيق Android Health Connect، للاطلاع عليها لاحقًا.

لا نعرف لماذا استغرق تكامل الساعة الذكية وقتًا طويلاً، ولكن يجدر بالذكر أن التطبيق نفسه استغرق أربع سنوات من الإعلان الأول حتى الإصدار الرسمي. من المحتمل أن يكون لدى Pokémon Sleep فريق صغير، لأنه لا يتمتع بنفس البصمة الثقافية مثل ابن عمه الذي يعتمد على المشي Pokémon Go.

أيضًا، أصبح تطبيق Pokémon Sleep الآن على Spotify. لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. جميع مسارات الموسيقى في التطبيق متاحة للاستماع إليها أثناء النهار (أو الليل) عبر قائمة تشغيل مكونة من 34 أغنية.

تتضمن هذه القائمة ثلاث أغانٍ لم تتم إضافتها بعد إلى التطبيق، لمحبي Snorlax الحقيقيين. يتضمن كل مسار صورة مطابقة تعرض أنماط نوم بوكيمون معين. Gotta. Catch. Em. All.

مسارات Spotify متاحة لأي شخص، حتى أولئك الذين لديهم حساب مجاني. تطبيق Pokémon Sleep متاح مجانًا على متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play.