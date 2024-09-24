TikTok Music في طريقه إلى الخروج

TikTok Music يغلق بعد محاولة ترجمة المشاهدات على تطبيقه الأساسي إلى بث الموسيقى. أعلن الذراع الموسيقي عن الأخبار التي تفيد بأن الحسابات ستغلق بحلول 28 نوفمبر، مع حذف جميع بيانات المستخدم ومعلومات تسجيل الدخول.

يجب على مشتركي Google الذين تنتهي اشتراكاتهم بعد 28 نوفمبر الحصول على استرداد الأموال تلقائيًا أو يمكنهم طلب ذلك من خلال Google Play قبل إيقاف تشغيل TikTok Music. من ناحية أخرى، يجب على مستخدمي Apple طلب استرداد الأموال من خلال دعم Apple قبل 28 للحصول عليها. قد يرغب أي شخص يستخدم TikTok Music بالفعل في الانتظار لمدة دقيقة، حيث لن تكون الخدمة المميزة متاحة بعد معالجة استرداد الأموال. عند الحديث عن المواعيد النهائية، يجب على أي شخص يريد نقل قوائم التشغيل الخاصة به من TikTok Music إلى مشغل موسيقى آخر القيام بذلك بحلول 28 أكتوبر.

تم إطلاق TikTok Music لأول مرة في إندونيسيا والبرازيل في يوليو 2023. وقد حل محل منصة موسيقية أخرى تسمى Resso من ByteDance (الشركة الأم لـ TikTok). في نفس الوقت تقريبًا، أصبح متاحًا كاختبار تجريبي مغلق في أستراليا والمكسيك وسنغافورة، وتم إطلاقه بالكامل في تلك المواقع في أكتوبر من ذلك العام. وعلى الرغم من تقديم ByteDance طلبًا للحصول على علامة تجارية "TikTok Music" في مايو 2022، إلا أن المنصة لم تصل إلى الولايات المتحدة أبدًا.