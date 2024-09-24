وزير البترول يعتمد حركة تنقلات لنواب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (الأسماء)
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت نواب للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ورؤساء لبعض شركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
وشملت الحركة تولي المهندس عبد الناصر خفاجي نائباً لرئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وتكليف الجيولوجي إبراهيم عبده نائباً لرئيس الشركة للإتفاقيات والإستكشاف وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وتولية المهندس نبيل صلاح جابر نصار منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل للبترول.
وتكليف الجيولوجي عبد الحميد جويلي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دسوق بتروليم كومباني (بترو دسوق).
تكليف المهندس محمد رشدي جلال محمود رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دسوق للبترول (دسوكو) .