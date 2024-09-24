كيفية البث باستخدام VPN على Google TV أو Chromecast

يعد Google TV نظام تشغيل سهل الاستخدام يوفر الوصول إلى جميع أفضل خدمات البث في مكان مركزي واحد.

ولكن حتى إذا كان التلفزيون الذكي الخاص بك يعمل بنظام تشغيل مختلف، فيمكنك الوصول إلى Google TV بسهولة عن طريق شراء Chromecast مقابل 30 دولارًا فقط، أو جهاز Google TV جديد مقابل 100 دولار تقريبًا.

قد لا تعرف أيضًا أنه إذا استخدمت VPN مع جهاز Google TV أو Chromecast، فيمكنك الوصول إلى المزيد من المحتوى. إليك كيفية إعداد VPN على Google TV أو Chromecast ولماذا قد ترغب في استخدامه.

لماذا تستخدم VPN على Google TV أو Chromecast؟

لأغراض البث، تتمتع شبكات VPN بفائدة واضحة واحدة: تغيير عنوان IP الخاص بك إلى عنوان IP لبلد مختلف حتى تتمكن من الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا. إذا كنت تستخدم VPN وتتصل بخادم بلد مختلف، فيمكنك الوصول إلى مكتبة المحتوى الخاصة به على أي منصة بث.

لنفترض أنك تعيش في الولايات المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بعض الأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز من BBC على خدمة البث BBC iPlayer. كل محتوى BBC iPlayer مجاني إذا كنت تعيش في المملكة المتحدة، ولكن محظور في أي مكان آخر. باستخدام VPN، يمكنك الاتصال بخادم VPN في المملكة المتحدة والبث حسب رغبتك.

تتمتع شبكات VPN أيضًا بفوائد أمنية كبيرة إذا كنت تستخدمها على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر الشخصي. يعني شراء اشتراك واحد أنه يمكنك استخدام VPN على أي جهاز مدعوم، لذلك نوصيك بشراء واحد لمرونته.

ما هي شبكات VPN المتوفرة على Google TV؟

لا يحتوي Google TV على العديد من التطبيقات للتثبيت مقارنة بأنظمة التلفزيون الذكية الأخرى مثل نظام التشغيل Fire TV من Amazon. على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه عيب، إلا أنه في الواقع نعمة مقنعة.

مع شبكات VPN، تريد التأكد من استثمارك في منتج عالي الجودة وجدير بالثقة. هناك العديد من شبكات VPN غير المختبرة أو المجانية المتاحة التي تبيع بياناتك أو تزيف ادعاءات التشفير الخاصة بها. على الرغم من أن هذه قد لا تكون مشكلة كبيرة لأغراض البث وحدها، إلا أنها تشكل عمومًا مخاطر أمنية وخصوصية هائلة.

عند تثبيت VPN على Google TV أو Chromecast، نوصي بخدمات VPN التالية:

ProtonVPN

ExpressVPN

Surfshark

CyberGhost

لدينا أيضًا دليل لأفضل شبكات VPN حيث نشرح سبب توصيتنا بها.

كيفية إعداد VPN على Google TV أو Chromecast

من السهل استخدام VPN على Google TV (وربما يكون الأمر أسهل على Chromecast). إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية تثبيت VPN:

Google TV

انتقل إلى متجر Google Play على Google TV.

ابحث عن VPN الذي تريد تثبيته (بدلاً من ذلك، ابحث عن الكلمة الأساسية "VPN" لعرض خياراتك).

قم بتثبيت VPN.

سجّل الدخول أو اشترك.

انتقل إلى قائمة خوادم البلدان واتصل.

لاحظ أنه يمكنك استخدام VPN على أي عدد من الأجهزة يدعمها. لذا، بمجرد شرائك اشتراكًا، من الحكمة تنزيله على أكبر عدد ممكن من المنصات والأجهزة لزيادة استثمارك إلى أقصى حد.

Chromecast

إذا كان لديك Chromecast، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بفوائد VPN — ما عليك سوى استخدام هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول جنبًا إلى جنب مع جهاز البث. وإليك كيفية القيام بذلك:

قم بتثبيت VPN على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول.

تأكد من تمكين شبكة Wi-Fi.

قم بتشغيل VPN على هاتفك الذكي/الكمبيوتر المحمول.

قم بتوصيل هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول بالتلفزيون عبر Chromecast.

ابدأ في بث المحتوى.

نصيحة إضافية: تعمل شبكات VPN أيضًا مع تسجيل الشاشة. طالما أن التلفزيون الذكي الخاص بك متصل بنفس شبكة Wi-Fi مثل الجهاز الذي تقوم بتسجيل الشاشة منه، فيمكنك استخدام VPN بأمان.

خيارات VPN لمنصات البث الأخرى

ليس لديك Google TV؟ أخبار جيدة: توجد خيارات VPN قوية (أو بدائل) لمنصات البث الرئيسية الأخرى أيضًا.