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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يعلن تجديد تعاقده مع زياد أسامة

زياد أسامة
زياد أسامة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تجديد عقد زياد أسامة، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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‎وقال مدير النشاط الرياضي إن زياد أسامة وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، لافتًا إلى أن استمرار اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق.

‎وكان زياد قد قضى الموسم الماضي مع أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

وينافس فريق «رجال الطائرة» على العديد من الألقاب هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.

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