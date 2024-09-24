أنتقادات اسبانية لمستوى الارجنتيني الفاريز مع اتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة الماركا الاسبانية ان انتقادات كبيرة تطول حاليا النجم الارجنتيني خوليان الفاريز القادم من مانشيستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على خلفية مستوى الاعب في المباريات السابقة مع اتلتيكو مدريد .

وكان خوليان الفاريز الذي انضم لاتلتيكو مدريد في صفقة ضخمة من مانشيستر سيتي وصلت الى 100 مليون يورو قد شارك في سبعة مباريات حتى الان مع اتلتيكو مدريد في كل المسابقات لكنه لم ينجح في التسجيل سوى هدف واحد امام فالنسيا في الدوري الاسباني .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان خوليان الافاريز يواجه انتقادات شديدة حيث اكد الكثيرين داخل نادي اتلتيكو مدريد ان الاعب الارجنتيني لم يظهر بالمستوى المأمول منه حتى الان وانه اقل بكثير من التوقعات التي كانت تعتبره صفقة من الصفقات الكبرى في الدوري الاسباني الا انه في نفس الوقت هناك اصوات كثيرة تؤكد ان الاعب مازال يحتاج للمزيد من الوقت للوصول الى مستواه المعروف كمهاجم من طراز رفيع .

وقالت الماركا ان صبر جماهير و ادارة اتلتيكو مدريد لن يصمد كثيرا حال استمرار خوليان الفاريز بمستواه الحالي لاسيما وان الفريق المدريدي ينوى المنافسة بقوة على كل الالقاب هذا الموسم في ظل خطة التدعيمات الكبيرة التي قام بها خلال فترة الانتقالات الصيفية .