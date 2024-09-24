كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط صاحبة قناة وحش الكون، لقيامها باستغلال ابنتيها، وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الداخلية.. كشف تفاصيل القبض على صاحبة قناة وحش الكون

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات صاحبة قناة وحش الكون، باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستجرام ويوتيوب، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات وأجنبية ومحلية، و3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم وأدوات التصوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص

كما أمرت جهات التحقيق بالخصوص ، بتجديد حبس المتهم بقتل طفلته ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، كما شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة كان ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، قتلها والدها بعد تعديه عليها بالضرب والتعذيب حتى الموت للهوها خارج المنزل، جرى ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن المعلومات من شرطة قسم الخصوص بورود بلاغ بوفاة طفلة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع طفلة تدعى حنين. م، طالبة بالصف السادس الابتدائي، وتبلغ من العمر 11 عاما.

وبالفحص تبين وجود جثة الطفلة داخل شقة كانت تعيش فيها بصحبة والديها بدائرة القسم وبها آثار تعذيب وحروق.

وتبين من التحريات والبحث أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعى محمد. ع، تباع وأنه قتلها للهوها خارج المنزل.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.