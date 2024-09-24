اللقطات الأولى من حفل زفاف أنتيكا ويارا.. شاهد

احتفل الزوجان المصور حسام عاطف الشهير بـ انتيكا والبلوجر يارا بهنساوي بزفافهما بعد ما يقرب من مرور عامين على عقد قرانهما في حفل زفاف أنيق على أحد شواطئ العين السخنة .

وحضر عدد كبير من أصدقاء العروسين ومنهم مشاهير صانعي المحتوى على مواقع التواصل الإجتماعي مثل البلوجر هايدي كمال والبلوجر سيرا والبلوجر فرح شعبان وغيرهم.

وفيما يلي اللقطات الأولى من حفل الزفاف المنتظر من قبل العديد من متابعي صانعي المحتوى.

جدير بالذكر أنه كان من المخطط كما صرحت العروس يارا في إحدى مقاطع الفيديو التي نشرتها مسبقا أن يقام حفل الزفاف في وقت سابق من العام الجاري وتحديدا بعد عقد قرانهما بفترة وجيزة ولكن تسببت عدة أمور في تأجيله لمرات عديدة