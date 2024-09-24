الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غالانت: الجيش الإسرائيلي لديه خطط جاهزة لشن مزيد من الضربات على حزب الله

يوآف غالانت
يوآف غالانت

أشار يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي لديه خطط جاهزة لشن مزيد من الضربات على حزب الله، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

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وأضاف غالانت خلال زيارته لمناورات برية تحاكي الهجوم على لبنان أن "حزب الله اليوم منظمة مختلفة عما كانت عليه قبل أسبوع - لدينا ضربات إضافية تم إعدادها بالفعل".
وتابع غالانت قائلا: "لدينا المزيد من الضربات جاهزة، ونحن نعرف ما يجب القيام به". وأن حزب الله تعرض لسلسلة من الضربات لمنظومته للقيادة والسيطرة ومقاتليه ووسائله القتالية.
وأضاف غالانت للجنود الذين قاتلوا سابقا في قطاع غزة ضد حماس: "أي قوة من حزب الله تواجهكم سيتم تدميرها، فهم منزعجون من الخبرة التي اكتسبتموها في القتال".
وتعد هذه أحدث مناورة في سلسلة المناورات التي نفدها الجيش الإسرائيلي وتحاكي ظروف القتال البري في لبنان.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر في ديسمبر الماضي من أن بيروت ستتحول "إلى غزة" إذا أشعل حزب الله حربا شاملة.
بينما أشار الحزب قبل ذلك إلى أنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الصراع لكنها قالت أيضا إنها مستعدة لخوض أي حرب تضطر إليها، وإنها لم تستخدم حتى الآن سوى جزء صغير من قدراتها.

وكثفت إسرائيل قصفها للبنان، خلال الأيام الأخيرة، مستهدفة ما تقول إنها مئات المواقع التابعة لجماعة حزب الله، ما أدى إلى تسجيل مقتل 558 شخصا، وأكثر من 1800 جريح، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

ويأتي هذا التصعيد بعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين الجانبين على مدى عام تقريبا، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

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