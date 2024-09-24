إحالة مدير مدرسة للتحقيق فى ابوتشت بقنا

أحال المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري مدير مدرسة الشهيد محمد علي للتعليم الأساسي بكوم يعقوب لاهماله في اعمال النظافة العامة بالمدرسة، وعدم تحقيق الانضباط الإداري.

كما قام بتكرم مدير مدرسة كوم يعقوب للتعليم الأساسي لتنفيذه القرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، جاء ذلك خلال تفقد مدير عام الإدارة لمدرستي الشهيد محمد علي أحمد للتعليم الأساسي ومدرسة كوم يعقوب للتعليم الأساسي لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حيث تفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل والافنيه ودورات المياه وراجع الموقف من تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين .

و تابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل زيارات الموجهين للمودا الاساسية والأنشطة التربوية وسجل 5 سلوك.

وخلال جولته هنأ قاصد التلاميذ والطلاب وهيئة المعلمين والمعلمات والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد داعيا الله عزوجل أن يجعله عاما سعيدا مليئا بتحقيق النجاحات والتوفيق هذا وقد هنأ مدير عام الإدارة مدير مدرسة كوم يعقوب للتعليم الأساسي وهيئة المعلمين والعاملين بالمدرسة لدخول المدرسة الخدمة بواقع 20 فصل دراسي متمنيا متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

رافق مدير عام الإدارة خلال جولته أحمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وعبدالمالك طحطاوي رئيس قسم التخطيط والمتابعة.

وأعلنت اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية موافقة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على بداية توريد الوجبات الجافة والمطهية لفصول التربية الخاصة مع بداية العام الدراسي في 22/9/2024 ، بينما يبدأ توريد البسكويت لمرحلة رياض الاطفال و التعليم الابتدائي (الحكومي الالزامي ) اعتباراً من أول أكتوبر 2024 .

عقدت اللجنة أولى جلساتها للعام الدراسي 2024/2025 بمكتب الاستاذة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا وبحضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية و الدكتور محمد مصطفى محمدي مدير عام التأمين الصحي بقنا والدكتور احمد أمين دنقل مدير إدارة مراقبة التغذية بمديرية الشئون الصحية واشرف موريس مدير إدارة التغذية و ثريا متشولح رئيس قسم التغذية بالمديرية .

وكما أكدت اللجنة على تفعيل بروتوكول التعاون ما بين مديرية التربية و التعليم والشئون الصحية بشأن استخراج وتجديد الشهادات الصحية للمتعاملين مع الوجبات المدرسية بحسب القواعد والضوابط المنظمة لذلك ، ونوهت على استمرار التغذية بمدارس التعليم المجتمعي كمنحة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي ، فيما يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بخصوص توزيع التغذية للمرحلة الإعدادية .