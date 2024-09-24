الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أسعار الذهب ترتفع بشكل مفاجيء.. واقتصادي: اشتروا للاستثمار طويل الأجل

ذهب
ذهب

كشف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع أسعار الذهب، موضحا أن هناك عوامل ساعدت على زيادة أسعار المعدن الأصفر.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان متوقع أن يكون 2024 عام زيادة الذهب وهذا ناتج عن عدة عوامل أبرزها تصريحات الفيدرالي الأمريكي بنهاية العام الماضي.


ولفت إلى أن زيادة الذهب نتيجة ارتفاع الطلب عليه، من المستثمرين باعتباره ملاذ آمن لهم، بعد سحب أموالهم من السوق الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.

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تزايد التوترات في لبنان ساهم في ارتفاع الذهب

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سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء


وأشار إلى أن هناك عوامل غير اقتصادية أثرت على سوق الذهب وهي التوترات الجيوسياسية والتي تشهدها العديد من المناطق وأبرزها الشرق الأوسط وأحدثها التوترات في لبنان.


وأردف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الصين بدأت الإقبال على شراء الذهب وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار عالميًا، وذلك بداية من أزمة كورونا.


واختتم أن الاستثمار في الذهب يكون طويل الأجل، بمعنى أن الأموال التي تشتري بها، لا تكون في حاجة لها، وتنتظر حتى زيادة الأسعار وتجني أرباح وتبيع في ذلك الوقت.

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