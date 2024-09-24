محافظ القاهرة يشارك في افتتاح أعمال التطوير بمستشفى حميات العباسية

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن افتتاح أعمال تطوير مجمع رعايات الأطفال للأمراض المعدية والوبائيات وملحقاته، بمستشفى حميات العباسية يأتي في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة طبية متميزة بجودة عالية للمواطن.

جاء ذلك خلال افتتح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال للأمراض المعدية والوبائيات وملحقاته، بمستشفى حميات العباسية، والذي يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتنفيذٍ لخطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر علي رفع كفاءة المنظومة الصحية بالعاصمة

وأكد محافظ القاهرة أنه في ظل خطة تطوير المنظومة الصحية التي وجه بها رئيس الجمهورية، فإن أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر علي رفع كفاءة المنظومة الصحية بالعاصمة، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم احتياجات المواطنين.

ومشروع تطوير مجمع رعايات أطفال حميات العباسية، يضم مساحة 4400 متر مربع، مكون من دورين (أرضي، أول) ويشمل الدور الأرضي (20 سرير رعاية مركزة، 10 متوسطة، 22 داخلي) والدور الأول تحت الإنشاء، ويشمل قسمي لجراحة الأطفال وعلاج طبيعي وعيادات تخصصية و20 سرير داخلي، مشيرًا إلى أن هذا الصرح سيساهم بشكل كبير في إنهاء قوائم الانتظار بين الأطفال، كما أكد أن الوزارة حريصة على الاستثمار في البنية الصحية لتوفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية أمام مواطنيها بجميع المراحل العمرية وبجميع أرجاء الجمهورية.

وتعد مستشفى حميات العباسية من أكبر الصروح الطبية المتخصصة في الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية، كما أنها تُعد أول مستشفى تخصصي نوعي للأطفال من مرضى الحميات، وقد تأسست في 1893، بمساحة 34 فدان، ومكونة من 34 مبنى منفصل ما بين أقسام طبية وخدمية، حيث يتردد عليها ما يقرب من 300 ألف حالة سنويًا، وما يقرب من 4 آلاف حالة طوارئ سنويًا، والمستشفى يعمل بكفاءة واحترافية عالية على تقديم خدمات طبية متميزة تهدف إلى مكافحة وعلاج الأمراض المعدية بجميع أشكالها، كما أن المستشفى يتميز بامتلاكه لفرق طبية متخصصة، كما أنه مجهز بأحدث التقنيات والمعدات الطبية لضمان تقديم الرعاية الصحية الفعالة والشاملة.



حضر فعاليات الافتتاح، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير للمستشفيات، والسيد هشام عكاشة الرئيس السابق للبنك الأهلي والرئيس الحالي لبنك مصر، والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، وعدد من قيادات الوزارة والأطباء من تخصص طب الأطفال، وأيضًا عدد من ممثلي البنك الأهلي.