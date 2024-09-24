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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

كورال جامعة الزقازيق يشارك في مهرجان الشرقية للخيول العربية ببلبيس

مهرجان الخيول
مهرجان الخيول

 يشارك فريق كورال جامعة الزقازيق، في مهرجان الشرقية للخيول العربية ببلبيس في دورته الـ ٢٨ ، والتي تنظمه محافظة الشرقية خلال الفترة من ٢٥/ ٩ حتى ٢٠٢٤/٩/٢٧ الجاري. 

تأتى مشاركة الجامعة بالمهرجان تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، وتحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، أهمية التعاون المثمر مع كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة وخاصة الأجهزة التنفيذية لمحافظة الشرقية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية المواهب المتميزة، ودعمهم في كافة المجالات، وحرصها على توفير البيئة المناسبة لتنمية قدرات الطلاب؛ متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

من جانبه أعرب الدكتور إيهاب الببلاوي عن فخره وسعادته بمشاركة كورال الجامعة بالمهرجان، موضحاً أن فريق الكورال يضم عناصر تتمتع بالمواهب الطلابية المتميزة، مشيداً بالنجاح الذى حققه كورال جامعة الزقازيق بمهرجان العلمين الجديد ، مؤكداً أنه سيقدم عروضاًً تلقى استحسان الجميع خلال مشاركته بمهرجان الشرقية للخيول العربية.

ويشارك فريق كورال جامعة الزقازيق من ٢١ طالباً وطالبة بقيادة الدكتورة هبة عبد الكريم المدرس بكلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ( مشرف وقائد الفريق)، ومحمد السيد مدير النشاط الفني بالجامعة والمشرف على وفد الجامعة المشارك بالمهرجان.

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