غدًا.. انطلاق مهرجان الشرقية السنوي للخيول العربية في بلبيس

دورته الـ 28 بأرض الفروسية...

تنطلق الأربعاء، فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 ، ويستمر فعالياته لمدة 3 أيام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع ومُحبي الخيول العربية الأصيلة، ونادي الشرطة الرياضي، ومن المقرر مشاركة نحو 100 حصان/ فرس بمسابقات جمال الخيل، و 70 حصان/فرس بمسابقات تراث وأدب الخيل.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد عقد إجتماعا ضم كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمناقشة الإستعدات النهائيية لإنطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 في موعده مساء غدا الأربعاء.

وقال محافظ: إن مهرجان الشرقية للخيول العربية؛ يُعد حدثاً رياضياً متميزاً، ويساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، مؤكداً ضرورة الإلتزام بالشفافية التامة والتجهيز الجيد لتظهر المحافظة بالمظهر الذي يليق بأصالتها وعراقتها.

وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف علي تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 28، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة ونادي الشرطة الرياضي ومكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

ولفت محافظ الشرقية إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز أرض المهرجان ومنطقة العرض علي مساحة 40*50 متر، وتهيئتها لإستقبال الخيول المشاركة في فعاليات المهرجان والمدربين والمواطنين ومحبي الخيول العربية الأصلية.

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة في أعمال تنظيم المهرجان، ليؤكد المحافظ على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بالصورة المشرفة ليشعر الحضور بانطباع أفضل ومختلف عن السنوات السابقة كونه حدثاً فريداً تشتهر به المحافظة.

وأوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن مشاركة الخيول ستتجاوز الـ100 حصان / فرس بمسابقات جمال الخيل و 70 حصان /فرس بمسابقات تراث وأدب الخيل.

ولفتت إلى إنه تم الإنتهاء من تجهيز المنصة الرئيسية، ومنصة استقبال ضيوف المهرجان، ومنصة أصحاب الخيول، منصة للمشاركين فى بطولات أدب وجمال الخيل»، بالإضافة لتجهيز غرف إيواء مجهزة «بوكسات» لتسكين الخيول بها بجانب تجهيز العيادة البيطرية لتوقيع الكشف الطبي الوقائي علي الخيول المشاركة ، وكذلك تجهيز معرض للحرف اليدوية والفن التشكيلي.

وأضافت مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة أن غدا الأربعاء هو اليوم الأول في المهرجان.

وسيشهد تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية طبقا لقواعد منظمة ECAHO، وأعمار الخيل المشاركة، واليوم الثاني سيتم إستكمال مسابقات جمال الخيول العربية وتوزيع جوائز «شخصية العام، أحسن حصان، احسن فرس» واليوم الثالث بدء فعاليات مسابقات تراث وادب الخيل مسجل وغير مسجل لتحديد الأبطال المسجلين وغير المسجلين واختيار بطل الجمهورية.