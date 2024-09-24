ضبط 119 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على ضرورة استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جاء ذلك خلال متابعتة للحملات التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والتي اسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر بكميه ١١٩.٢٠٠ كجم، فتم تحرير عدد ٣ محاضر بوزن ٣٠ كجم لحوم ( بقري وجاموسي ) ذبح خارج المجازر و تحرير محضر لضبط ٢١ كجم اسماك غير صالحه للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدد محضرين بوزن ٣٢ كجم دواجن غير صالحه للاستهلاك الادمي ومحضر بوزن ١٦.٧٠٠ كجم اشتباه صلاحية.

كما تم ضبط ١٥ كجم كبده غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تحرير محضر بوزن ٤.٥ كجم لحوم مفروم بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء و الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.